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المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ للمرة الرابعة تجمعا للاحتلال جنوبي الخيام

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٢٨ بتوقيت غرينتش

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