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اطلاق رشقة صاروخية من جنوب لبنان ودوي صفارات الانذار في مستوطنات عدة باصبع الجليل شمالي فلسطين المحتلة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٣ بتوقيت غرينتش

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