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الدفاع المدني اللبناني: 4 شهداء و 22 جريحا حصيلة العدوان على "مار الياس"

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٣٦ بتوقيت غرينتش

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