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مصادر فلسطينية: اصابة عدد من الاطفال في قصف الاحتلال منزلا في محيط شارع الجلاء غرب مدينة غزة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٨:٤٤ بتوقيت غرينتش

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