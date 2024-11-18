الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٣٢ GMT
فارسی
البث المباشر

اعلام الاحتلال: سقوط صواريخ في كريات شمونة يؤدي الى وقوع اضرار

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:١٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :