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جيش الاحتلال‌يطلق قنابل دخانية في مدخل المخيم الجديد بالنصيرات وسط غزة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٢ بتوقيت غرينتش

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