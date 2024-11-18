الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
١٠:٣٥ GMT
فارسی
البث المباشر

المقاومة في لبنان تستهدف بالصواريخ قاعدة شراغا شمالي مدينة عكا المحتلة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٥٤ بتوقيت غرينتش

تصنيف :