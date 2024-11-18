إيران.. المؤتمر الوطني للإدارة الإستراتيجية في مجال الأعمال

العالم - مراسلون

وقالت إلناز شمس وهي احدی المشاركات في المؤتمر:"هذا المؤتمر مفيد جداً في تعريف المزيد من الشركات الإيرانية لتبادل الخبرات ومحاولة توطين المعرفة العالمية، نقدم في شركتنا أفضل الخدمات لعملائنا باستخدام أحدث الأساليب العالمية والمعدات الحديثة مع طاقم عمل محترف".

وقال كامران حسين زاده وهو مشارك في المؤتمر:"بدعم الحكومة والاستخدام الأمثل للخبراء المحليين يمكننا الوصول إلى مستوى عالمي رفيع في مختلف المجالات، حاولنا في شركتنا تقديم أفضل جودة لعملائنا لنكون ممثلا جيدا للعلامة التجارية الإيرانية في العالم".

وقالت نجمة قاسمي وهي ايضا من النساء المشاركة في المؤتمر:"تعتبر الحرف اليدوية من أبرز الفنون التي لها جذور عميقة في ثقافة وتاريخ البلاد، بحيث أخذت ريادة عالمية مهمة، نحن من خلال الاستفادة من خبرات الأساتذة ذوي الخبرة والتدريب العلمي للطلاب نحاول الحفاظ على هذا التراث العظيم".

أكد المشاركون في المؤتمر أن الإنتاج هو العامل الأساسي في السيطرة على التضخم ويلبي احتياجات البلاد، ويعطي الرخاء للاقتصاد، ويجب على المنتجين تجنب الطريقة التقليدية والتحول إلى الأساليب العلمية، وإعطاء قيمة أكبر للتعليم في الإنتاج، واعتبروا الشركات القائمة على المعرفة إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد لأنها تساعد على تنمية الاقتصاد من خلال خفض أسعار الإنتاج وزيادة فرص العمل.

وقال شاهين معرفت:"نعمل في مجال الإلكترونيات والاتصالات منذ حوالي خمسة وعشرين عاما وخلال هذه الاعوام تمكنا من تصدير منتجاتنا بأفضل جودة إلى دول عديدة، بفضل جودة منتجاتنا وسعرها المنخفض تمكنا من الحصول على حصة جيدة من السوق في إيران والمنطقة".

اما فاطمة خورمك فقد قالت:"شاركنا في هذا المؤتمر للتعرف على تقنيات زيادة المبيعات وتحسين جودة المنتج، وهي تقنيات مفيدة جداً للترويج للشركة وتساعد في تحديد رؤية المؤسسة وأهدافها على المدى القصير والطويل".

تلعب الإدارة الإستراتيجية دوراً حيوياً في نجاح المنظمات وتوجيهها لتحقيق أهدافها، وبشكل عام تعد الإدارة الإستراتيجية عنصراً أساسياً لضمان تحقيق الأهداف التنظيمية وتحقيق مستقبل ناجح في بيئة العمل المتغيرة.