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اعلام الاحتلال: صفارات الانذار تدوي في عرب العرامشة بالجليل الغربي

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٩ بتوقيت غرينتش

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