الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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شهداء ومصابون بقصف من مسيرة على مركبة في الزوايدة وسط القطاع

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:١٠ بتوقيت غرينتش

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