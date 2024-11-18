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ارتفاع عدد الشهداء الى 6 جراء قصف منزلا لعائلة ابو ريالة غرب غزة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٢٩ بتوقيت غرينتش

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