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بوريل سيقترح على أوروبا وقف الحوار السياسي مع العدو الإسرائيلي

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٣١ بتوقيت غرينتش

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