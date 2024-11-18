هكذا علق عراقجي على شائعة لقاء ايرواني مع ايلون ماسك

العالم - ايران

وقال عراقجي في تصريح اليوم الاثنين : أظهرت قضية شائعة اللقاء مع إيلون ماسك كيف تشوه التحيزات المعرفية الأحكام.

واضاف: البعض لأنهم أرادوا أن يتم هذا اللقاء، قبلوا به دون دليل، بل وأكدوه وحللوه.

واردف وزير الخارجية: البعض الآخر، دون النظر إلى عملية صنع القرار في مجال السياسة الخارجية في البلاد، واعتقاده أن الحكومة أخطأت، سارعوا في توجيه الاتهامات، ولا يزال البعض يشكك بعد نفي وزارة الخارجية!.

وتابع عراقجي: السياسة الخارجية ليست مكانا للتحيز، الواقعية تعني الحكم على أساس الأدلة.

واضاف: عندما لا يقع حدث ما، سواء كان من مصلحتنا أم لا، سواء كان صوابًا أم خطأ، فهو لم يحدث على أي حال ويجب نفيه.

واردف وزير الخارجية: سياسة الصمت والغموض في الموضوع كانت مبادرته من الطرف الآخر، خطأ مبتدئ ولعب في ملعبه.

يذكر ان وزير الخارجية الايراني صرح مساء السبت، حول أنباء لقاء أمير سعيد ايرواني مع إيلون ماسك، إن هذا اللقاء لم يحدث بالتأكيد، لقد كان الأمر مجرد فبركة إخبارية من قبل وسائل الإعلام الأميركية ويمكن تخمين أهدافها.