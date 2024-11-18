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الصحة بغزة: 76 شهيدا و158 مصابا جراء 4 مجازر خلال 24 ساعة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:١٣ بتوقيت غرينتش

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