الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
١٢:٠٧ GMT
فارسی
البث المباشر

17 شهيدا بقصف الاحتلال منزلا في منطقة مستشفى كمال عدوان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١١:٣٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :