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الاعلام العبري: صفارات الانذار تدوي في زرعيت بالجليل الغربي

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٠٨ بتوقيت غرينتش

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