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بالفيديو..موقف مذل لبايدن في الساحة الدولية

بالفيديو..موقف مذل لبايدن في الساحة الدولية
الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٥ بتوقيت غرينتش

أثار موقع وقوف الرئيس الأمريكي جو بايدن، في صورة الزعماء الجماعية بالمؤتمر السنوي لمنتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ ردود فعل غاضبة في الإعلام الأمريكي.

العالم-الاميركيتان

ووقف بايدن، الذي شارفت ولايته على الانتهاء، في قمة أبيك في البيرو، في أقصى يمين الصف الخلفي، بينما كان ملفتا وقوف الرئيس الصيني في مقدمة الزعماء بالوسط.

هذا ما جرى في اللقاء الأخير بين بايدن ورئيس الصين.. ظِلّ ترامب كان حاضرا وعادة ما يحل الزعماء ورؤساء الدول الكبرى في مقدمة الصورة التذكارية للفعالية الدولية، لكن لم يكن هذا الحال مع بايدن في البيرو.

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ووصفت وسائل الإعلام الأمريكية الحدث بـ"المذل"، حين ظهر على هامش الصورة، وقالت صحيفة نيويورك تايمز، إنه ما جرى "إذلال سخيف لبايدن وتفاصيل مهينة تلخص مكانة بايدن في الساحة الدولية".

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