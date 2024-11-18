التصعيد الاميركي في أوكرانيا

العالم - باختصار

زيلينسكي رحب بالقرار، في حين حذر نواب روس من حرب عالمية ثالثة بسبب القرار الاميركي.

يطالب زيلينسكي منذ أشهر بالسماح لاستخدام صواريخ ستورم شادو البريطانية، كما يطالب باستخدام صواريخ أتاكمز الاميركية لضرب أهداف في عمق الاراضي الروسية.

من شأن هذه الاسلحة ان تسمح لأوكرانيا باستهداف مواقع لوجستية للجيش الروسي.

وكانت دول عدة، ترفض إعطاء مثل هذا الضوء الاخضر، خوفاً من التصعيد مع موسكو.

وقال مسؤول روسي ان هذه، خطوة كبيرة جداً نحو بداية الحرب العالمية الثالثة.

وكان بوتين قد قال ان الغرب سيكون في مواجهة مباشرة مع روسيا اذا سمح لأوكرانيا بضرب الاراضي الروسية.

هذه الخطوة الاميركية تشكل تغييراً استراتيجية قبل أسابيع من تنصيب ترامب رئيساً للولايات المتحدة.