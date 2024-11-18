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الاتحاد الاوروبي يفرض حظرا على شركة النقل البحري الايرانية

الاتحاد الاوروبي يفرض حظرا على شركة النقل البحري الايرانية
الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٣٧ بتوقيت غرينتش

قام الاتحاد الاوروبي اليوم الاثنين، بفرض حظر، على شركة النقل البحري الايرانية ومديرها العام "محمد رضا خياباني" على خلفية المزاعم الواهية بتدخل ايران في الازمة الاوكرانية عبر تزويد روسيا بالصواريخ الباليستية.

العالم - ايران

وكان وزير الخارجية الايراني "عباس عراقجي" قد علق يوم أمس الاحد على عزم الاتحاد الاوروبي على فرض حظر على شركات النقل البحري الايرانية قائلا ان لا مسوغ قانونيا او منطقيا او اخلاقيا لسلوك اوروبا برمته وان تداعيات هذا الاجراء غير المدروس سترتد عليهم عادة.

وقال عراقجي ان هذا الاجراء المتخذ (من قبل الاتحاد الاوروبي) بناء على مزاعم تزويد ايران لروسيا بالصواريخ الباليستية يأتي في وقت نفى فيه الرئيس الاوكراني فلوديمير زيلنسكي بنفسه تزويد ايران لروسيا باي صاروخ باليستي، ومع ذلك فان الاتحاد الاوروبي لا ينهي حظره غير العادل على الخطوط الجوية الايرانية والذي فرض ايضا تحت مزاعم تزويد ايران لروسيا بالصواريخ، بل ينوي الان ايضا فرض حظر على شركات النقل البحري الايرانية، ولا مسوغ قانونيا او منطقيا او اخلاقيا لسلوك اوروبا برمته، وفي الحقيقة فان هذه الاجراءات ستؤدي الى نتائج كان الاتحاد الاوروبي يتجنب حصولها.

وشدد عراقجي ان حرية الملاحة البحرية هي من المبادئ الرئيسية لقوانين البحار وعندما يتعامل البعض معها بانتقائية فان تداعيات هذا الاجراء غير المدروس سترتد عليهم عادة.

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