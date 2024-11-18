الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠١:٤٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف بالقنابل الحارقة على بلدة مجدل زون في قضاء صور جنوبي لبنان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٢٧ بتوقيت غرينتش

تصنيف :