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الاعلام العبري: هبوط مروحية بمستشفى بحيفا تحمل جنودا جرحى بمعارك لبنان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠١:٤٠ بتوقيت غرينتش

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