المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية

العالم-لبنان

وقال الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية".

وفيما يلي نص البيان..

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (11):

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، مستوطنة حوسن، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 18-11-2024‏

15 جمادى الأولى 1446 هـ