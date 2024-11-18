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المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية

المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية
الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٠٩ بتوقيت غرينتش

أعلن الاعلام الحربي في حزب الله عن استهداف مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية.

العالم-لبنان

وقال الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية".

وفيما يلي نص البيان..

بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (11):

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، مستوطنة حوسن، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.‏

﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏
الإثنين 18-11-2024‏
15 جمادى الأولى 1446 هـ

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