المقاومة اللبنانية تستهدف مستوطنة معالوت ترشيحا بصليةٍ صاروخية

العالم-لبنان
وقال الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعمًا للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، مستوطنة معالوت ترشيحا، بصليةٍ صاروخية".
وفيما يلي نص البيان..
بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة (11):
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 02:50 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، مستوطنة حوسن، للمرّة الأولى، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الإثنين 18-11-2024
15 جمادى الأولى 1446 هـ