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المقاومة في لبنان تستهدف تجمعا للاحتلال في كريات شمونه للمرة الثانية

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:١٥ بتوقيت غرينتش

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