ايران ترد بقوة على مزاعم الغرب حول زعزعة الملاحة في البحر الاحمر

العالم - ايران

وفي كلمته خلال اجتماع "المنظمة البحرية الدولية" (IMO) في لندن اليوم، عبّر صفائي عن اسفه للتصريحات المتكررة من جانب ممثلي عدد قليل من الوفود (الغربية) ومنها الوفد الامريكي، الذين يسعون من خلال بث الاكاذيب والمعلومات الخاطئة وتوجيه اتهامات واهية ضد الجمهورية الاسلامية الايرانية، لاستغلال دور هذه المنظمة الدولية في خدمة اجنداتهم السياسية.

وقدم مساعد وزير الطرق الايراني، شرحا لمواقف الجمهورية الاسلامية الهادفة الى تامين وحماية الملاحة البحرية والحرية الملاحية؛ قائلا : ان طهران تؤكد ضرورة الحفاظ على الامن الملاحي في البحر الاحمر وايضا الخليج الفارسي.

ومضى الى القول : ان الشعب اليمني، هو شعب مستقل ومؤثر في المنطقة، ويتخذ قراراته بحرية ووفقا لمصالحه.

وتابع صفائي : من هذا المنطلق تفند الجمهورية الاسلامية الايرانية، وبقوة، اي ادعاء من جانب بعض الدول (الغربية)، وتعتبره ذريعة لتبرير وشرعنة اجراءات امريكا اللاقانونية وهجماتها على اليمن.

واعتبر المسؤول الايراني رفيع المستوى، ان الهجمات العسكرية اللاقانونية التي تشنها امريكا على اليمن، بانها انتهاك سافر لوحدة اراضي هذا البلد وميثاق الامم المتحدة، كما تهدد بشدة السلام والاستقرار والامن في المنطقة.

واذ ندد بالهجمات الامريكية والبريطانية على اليمن، اعتبر صفائي مزاعم واشنطن الرامية الى تبرير هذه الجرائم، انها غير مبررة بناء على المادة 51 من ميثاق الامم المتحدة.

ومضى الى القول : ان جمهورية ايران الاسلامية تلتزم بالقرارين 2140 و2216 لمجلس الامن الدولي، ولن تقدم على اي اجراء قد يتعارض معهما؛ بما في ذلك بيع او نقل السلاح.

وختم صفائي : مضافا الى ذلك، لطالما اكدت ايران على انتهاج الحل السلمي والسبل الدبلوماسية للازمة اليمنية، كما انها تلتزم بتأمين وتعزيز الامن والحرية الملاحية في البحار.