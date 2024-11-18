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مراسل العالم..

'اسرائيل' تقصف منزلاً لطبيب يعمل في مستشفی كمال عدوان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٢:٥١ بتوقيت غرينتش

استهدف طيران الاحتلال الاسرائيلي يوم الاثنين، منزلاً لطبيب فلسطيني يعمل في مستشفی كمال عدوان، ونسفته علی رؤوس ساكنيه.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في ديرالبلح ان طيران الاحتلال، استهدف منزلاً لعائلة بدران في شمال قطاع غزة، ما أدی الی استشهاد 17 مدنياً من عائلة بدران.

وأكد مراسل العالم ان القصف، خلف عدداً من الاصابات، تم انتشالها من تحت الركام ونقلها الی مستشفی كمال عدوان.

وأشار مراسل العالم الی استهداف منزلاً آخراً لعائلة مهدي في الساعات الاولی من يوم الاثنين، موضحاً ان المنزل، نسف فوق رؤوس ساكنيه ولم تتمكن طواقم الاسعاف من انتشال جثامين الشهداء من تحت الركام.

وبيّن مراسل العالم ان اعداد الشهداء والجرحی غيرواضحة في شمال قطاع غزة، لأن عمل المنظومة الصحية والدفاع المدني متوقف منذ أكثر من 27 يوم.

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