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الاعلام العبري: أطلق اليوم أكثر من 100 صاروخ من لبنان تجاه مناطق الشمال

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٢٧ بتوقيت غرينتش

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