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رويترز: وزارة الخزانة الأميركية تصدر عقوبات جديدة تتعلق بالضفة الغربية

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٠ بتوقيت غرينتش

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