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حصيلة غارتي الاحتلال على رأس النبع ومارالياس ببيروت 10 شهداء و45 جريحا

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٤ بتوقيت غرينتش

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