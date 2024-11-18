الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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حزب الله يستهدف تجمعا لجنود الاحتلال شرقي بلدة مارون الراس بالصواريخ

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٠٤ بتوقيت غرينتش

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