الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
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وسائل اعلام عبرية: صفارات الانذار تدوي في الجليل الاوسط

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٤:٣٢ بتوقيت غرينتش

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