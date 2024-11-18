وزير الخارجية الایرانی: الميدان والدبلوماسية يكملان بعضهما الاخر

العالم - ايران

جاء ذلك، خلال حضور وزير الخارجية في ملتقى عقده الحرس الثوري اليوم الاثنين بطهران، وبالتزامن عبر الفيديو كونفرانس في مقراته لدى سائر المحافظات.

واستعرض وزير الخارجية، عبر كلمته امام هذا اللقاء الذي عقد بمشاركة القادة والعاملون في هيئة الاركان العامة للحرس الثوري، استعرض اهم القضايا المتعلقة بالسياسة الخارجية الايرانية، وجبهة المقاومة.

واعتبر عراقجي، السياسة الخارجية للحكومة الـ 14 في ايران، انها تواصل نشاطها بناء على تطلعات سماحة قائد الثورة الاسلامية (دام ظله)، بفاعلية وتاثير.

وتابع : ان قائد الثورة الاسلامية، اكد خلال مراسم التصديق على رئاسة الدكتور بزشكيان، ضرورة توسيع ميدان الدبلوماسية، وانطلاقا من هذه الرؤية ستواصل السياسة الخارجية للحكومة الـ 14 في ايران، نشاطها بنحو شامل وفاعل ومؤثر.

وافادت ارنا، بأن وزير الخارجية سيد عباس عراقجي ادلى، في جانب من كلمته امام الملتقى، بتصريحات هامة حول التطورات التي حدثت في الصعيدين الاقليمي والدولي على مدى الايام المائة الماضية.

وفي ختام هذا الملتقى، تم اهداء السيد عراقجي شهادة تقدير من قبل ممثل الولي الفقيه في حرس الثورة الاسلامية.