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مراسل العالم..

الشهيد محمد عفيف يواری الثری جنب هذا العلامة..

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٠٢ بتوقيت غرينتش

شيع حزب الله وجمهور المقاومة، مسؤول العلاقات الإعلامية في حزب الله الشهيد محمد عفيف إلى مثواه الأخير في مسقط رأسه مدينة صيدا جنوبي لبنان.

العالم - مراسلون

وأفاد مراسل قناة العالم في الضاحية الجنوبية لبيروت حسين الفوعاني ان مراسم التشييع اقيمت بحضور العائلة والشخصيات السياسية والأمنية والعلمائية والإعلامية.

وقد أمّ الصلاة على الجثمان شقيقه الشيخ صادق النابلسي، ثم ووري الشهيد في جبانة مجمع السيدة الزهراء الى جانب والده العلامة الشيخ عفيف النابلسي.

هذا وأصدر حزب الله بيانين مختلفين أحدهما صدر عن العلاقات الاعلامية في حزب الله والثاني صدر عن الاعلام الحربي، نعيا البيانين المجاهد القائد في اعلام المقاومة الحاج محمد عفيف، مؤکدين انه لطالما حمل راية الاعلام في المقاومة الاسلامية واستشهد قائداً فذاً شهيداً علی طريق القدس.

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