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5 شهداء و25 جريحا في حصيلة محدثة لغارة على منطقة زقاق البلاط في بيروت

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:١٦ بتوقيت غرينتش

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