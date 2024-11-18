الرد اللبناني علی المقترح الامريكي دخل مرحلة الصياغة النهائية

العالم - لبنان

المصادر أشارت إلى أن الرد اللبناني دخل مرحلة الصياغة النهائية، ويرسل إلى الموفد الأميركي عاموس هوكشتين المتوقع قدومه إلى المنطقة؛ لافتة إلى أنّ المقاومة تتعامل بانفتاح كبير مع المقترح، تاركة للرئيسين بري وميقاتي متابعة النقاش مع الوسيط الأميركي حول بعض النقاط.

في الأثناء واصل الكيان الإسرائيلي وضع العراقيل أمام أي اتفاق محتمل، فقد قال الوزير السابق في حكومة الحرب في الكيان الإسرائيلي بيني غانتس إنّه يجب التعامل مع جنوب لبنان كما في المناطق ألف بالضفة الغربية مضيفاً أنّ التعامل مع جنوب لبنان يجب أن يكون بتدخل الجيش الإسرائيلي هناك عندما لا يعمل الجيش اللبناني.

لكن مثل هذه الشروط مرفوضة من قبل لبنان بمقاومته وقياداته السياسية جملة وتفصيلا.

في السياق، كشفت مصادر إسرائيلية أن جيش الاحتلال يرى في التوصل إلى تسوية سياسية في لبنان ضرورة ملحة كي يتجنب التورط في الوحل اللبناني، مشيرة إلى أن الجيش يحاول حث الحكومة على تسريع الجدول الزمني للتوصل إلى تسوية معتبراً أنّ الجدول الزمني العسكري يتسارع، بينما القرارات السياسية تتخذ بوتيرة بطيئة.

فجيش الاحتلال وعلى الرغم من إعلانه عن توسيع عملياته البرية في جنوب لبنان، وقيامه بغارات يومية على بقية المناطق، فإن القوات الكبيرة التي حشدها هذا الجيش على الجبهة الشمالية تنفذ عمليات محدودة في قرى جنوب لبنان خشية التورط أكثر في الوحل اللبناني وفي المواجهة مع المقاومة.