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مستشفى رمبام بحيفا: 30 مصابا من شفا عمرو بسقوط صاروخ اطلق من لبنان

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٥ بتوقيت غرينتش

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