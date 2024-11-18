الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

وسائل الاعلام الاسرائيلية: صفارات الانذار تدوي من نتانيا الى تل ابيب

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٤٩ بتوقيت غرينتش

تصنيف :