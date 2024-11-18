الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٧:٤٩ GMT
فارسی
البث المباشر

الاعلام العبري: اغلاق مطار بن غوريون وانقطاع الكهرباء في تل ابيب الكبرى

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٦:٥٨ بتوقيت غرينتش

تصنيف :