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اغلاق مطار بن غوريون وانقطاع الكهرباء في تل ابيب الكبرى اثر سقوط صواريخ

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٠١ بتوقيت غرينتش

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