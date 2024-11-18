شاهد..تل أبيب وحيفا تحت نيران صواريخ المقاومة اللبنانية

العالم-لبنان

كما أفادت وسائل لإعلام الاحتلال بانقطاع التيار الكهربائي في بعض المناطق في تل أبيب، وذلك بعد القصف الذي نفذته المقاومة الاسلامية.



وعلى الفور نشرت فيديوهات على منصات اعلامية تظهر سقوط صواريخ بشكل مباشر واندلاع النيران في مستوطنة "رمات غان" في تل أبيب.



وذكرت أن السلطات قررت إغلاق مطار بن غوريون في تل أبيب عقب القصف الذي استهدف المدينة.

من جهة اخرى اعلنت المُقاومة الإسلاميّة في بيان انه دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، ‏وفي إطار ‏سلسلة عمليّات خيبر، وبنداء "لبيك ‏يا نصر الله"، شنَّ مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 04:45 من بعد ظهر اليوم الإثنين 18-11-2024، هجومًا جوّيًا بسربٍ من المُسيّرات الانقضاضيّة، على قاعدة رغفيم (قاعدة عسكريّة تحوي معسكرات تدريب للواء غولاني) تبعد عن الحدود اللبنانيّة الفلسطينيّة 65 كلم، جنوب شرق مدينة حيفا المُحتلّة، وأصابت أهدافها بدقة.

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