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وزير الخارجية السوري بسام الصباغ يزور طهران يوم غد للقاء نظيره الايراني

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٣ بتوقيت غرينتش

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