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اعلام الاحتلال: 5 مصابين احدهم بحال خطيرة اثر سقوط صاروخ في تل ابيب

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:١٥ بتوقيت غرينتش

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