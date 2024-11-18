المقاومة الاسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ قاعدة شراغا بعكا المحتلة

العالم _ لبنان
وجاء في بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة :
بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ
﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾
صدق الله العلي العظيم
دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:10 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، للمرّة الثانية، شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.
﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾
الإثنين 18-11-2024 15 جمادى الأولى 1446 هـ