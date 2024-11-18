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المقاومة الاسلامية بلبنان تستهدف بالصواريخ قاعدة شراغا بعكا المحتلة

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٧:٢٩ بتوقيت غرينتش

إستهدفت المقاومة مساء اليوم الإثنين بصليات صاروخية قاعدة شراغا وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة،

العالم _ لبنان

وجاء في بيان صادر عن المُقاومة الإسلاميّة :

بِسْمِ اللَّهِ الرحمن الرَّحِيمِ

﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ على نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة الإسلاميّة عند الساعة 07:10 من مساء اليوم الإثنين 18-11-2024، قاعدة شراغا (المقر الإداري لقيادة لواء غولاني)، للمرّة الثانية، شمالي مدينة عكا المُحتلّة، بصليةٍ صاروخية.

‏ ﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الإثنين 18-11-2024‏ 15 جمادى الأولى 1446 هـ

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