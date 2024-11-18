الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٩:٥٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقتحم مدينة جنين

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٩:٣٥ بتوقيت غرينتش

تصنيف :