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حزب الله: استهدفنا ثانية تجمعا لقوات العدو إسرائيلي في مستوطنة مرغليوت

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٠٥ بتوقيت غرينتش

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