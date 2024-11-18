الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤
١١:١٠ GMT
فارسی
البث المباشر

حزب الله: استهدفنا بعملية مركبة قاعدة تل حاييم الإستخباراتية في تل أبيب

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥١ بتوقيت غرينتش

تصنيف :