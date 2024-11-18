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حزب الله ينفذ 27 عملية على حدود فلسطين وفي شمالها وفي تل أبيب

الإثنين ١٨ نوفمبر ٢٠٢٤ - ١٠:٥٦ بتوقيت غرينتش

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