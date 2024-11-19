العالم-الاحتلال

وقال سموتريتش، خلال اجتماع في مدرسة دينية، إن "علينا احتلال شمال قطاع غزة، وإخبار حماس أنه في حال لم تحرر أسرانا فستخسر ثلث مساحة القطاع"، مؤكدا أن "الإبادة الإسرائيلية بحق الفلسطينيين لن تنتهي حتى القضاء على حماس بالكامل وضمان حرية العمل بقطاع غزة"، وذلك وفق القناة 12 الإسرائيلية.

كما كرر وزير المالية الإسرائيلي تأكيده أنه لن يوافق على "اتفاق يتضمن إنهاء الحرب في غزة والإفراج عن الرهائن، لأن ذلك يعني استسلام إسرائيل وخسارتها".

و تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. بلغت حصيلة ضحايا العمليات العسكرية الإسرائيلية، حتى الآن، 43846 شهيدا و103740 مصابا بحسب أحدث إحصاء صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة.