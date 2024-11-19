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وزير الخارجية السوري يصل طهران

وزير الخارجية السوري يصل طهران
الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٣٩ بتوقيت غرينتش

وصل وزير الخارجية السوري "بسام الصباغ" الى العاصمة الايرانية طهران، مساء الاثنين، للقاء نظيره الايراني "السيد عباس عراقجي" ومسؤولين ايرانيين آخرين.

العالم - ايران

وتعد هذه الزيارة، الأولى لوزير الخارجية السوري الجديد الى طهران.

وكان الوزيران عراقجي والصباغ قد التقيا بعضهما في 5 اكتوبر الماضي اثناء زيارة الوزير عراقجي الى دمشق حيث التقى الوزير عراقجي بالرئيس السوري بشار الاسد، ورئيس الوزراء السوري ايضا.

الوزيران عراقجي والصباغ التقيا ايضا بعضهما على هامش اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة وناقشا خلال لقائهما العلاقات الثنائية والتطورات الاقليمية والدولية.

وقد حل الصباغ محل فيصل المقداد في اواخر شهر اكتوبر الماضي فيما تولى المقداد منصب نائب الرئيس السوري.

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