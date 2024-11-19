الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤
٠٥:٠٠ GMT
فارسی
البث المباشر

قصف مدفعي على مناطق متفرقة من مخيم جباليا وبيت لاهيا بشمال غزة

الثلاثاء ١٩ نوفمبر ٢٠٢٤ - ٠٣:٥٦ بتوقيت غرينتش

تصنيف :