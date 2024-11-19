شاهد.. "اسرائيل" تحت نيران صواريخ حزب الله

العالم _ خاص بالعالم

فقد أعلن الحزب استهداف نقاط عسكرية حساسة في تل أبيب بالمسيرات الانقضاضية النوعية سيعلن عنها لاحقا..

وقد هزت انفجارات ضخمة مدينة يافا - تل أبيب وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة جراء سقوط صواريخ اوقعت إصابات وصفت بالخطرة والمتوسطة وأشعلت النار في مبان ومراكز تجارية ومركبات.

وتحدّث الإعلام العبري عن تعرّض عدة مناطق من الكيان لهجوم واسع بالمسيّرات والصواريخ التي تم إطلاقها من لبنان حيث دوت صفارات الانذار في اكثر من 100 مدينة ومستوطنة في الكيان.

وأضاف إعلام الكيان أنّ الهجوم اسفر ايضا عن احتراق حافلة في منطقة بني براك وسط تل أبيب، كما أجبر الهجوم سلطات الاحتلال على تعطيل العمل في مطار بن غوريون. واعلنت هيئة الاطفاء الاسرائيلية عن اضرار كبيرة وحرائق في مدينة رامات غان قرب تل أبيب.

وقال الشرطة الإسرائيلية إن الاعتراض الصاروخي في منطقة تل أبيب فشل وسجلت إصابة مباشرة مؤكدة أن الصاروخ الذي سقط في بني براك في تل أبيب كبير الحجم ويحمل راسا ثقيلا، معبرة عن مخاوفها من انهيار مبنى في رمات غان عقب إصابته مباشرة بصاروخ.

من جانبه أكد الجيش الإسرائيلي وقوع أضرار كبيرة بالممتلكات في منطقة رمات غان

واستهدفت مسيرات حزب الله حيفا بعد ان تمكنت من اختراق مظومات الدفاع الجوي للاحتلال .

وكانت المقاومة الإسلامية في لبنان نفذت هجوما جويا بسرب من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في المقر المستحدث لقيادة اللواء الغربي في ثكنة يعرا، وأصابت أهدافها بدقة.

كما استهدفت قاعدة شراغا، وهي المقر الإداري لقيادة لواء غولاني شمالي مدينة عكا المحتلة، ومستوطنة غورنوت هغليل.